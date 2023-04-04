مساعي لاعادة هيكلة الشرعية اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر بحدوث تغييرات كبيرة داخل المجلس الرئاسي. وبحسب مصادر فان تطورات مهمة وتغييرات (قد) تشمل #هيكل_المجلس_الرئاسي و #الحكومة_اليمنية ، يتوقع ان يتم الاعلان عنها خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة. ياتي ذلك عقب وصول نواب المجلس الرئاسي الى الرياض.

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