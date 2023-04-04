شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف السبب الحقيقي لاستدعاء الزبيدي وعفاش ومعين وبن بريك و المعبقي الى الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، عن سبب إستدعاء الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لعضوي المجلس عيدروس الزُبيدي، والعميد طارق صالح ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، ووزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقالت المصادر إن الاستدعاء يأتي للتشاور بشأن تفاهمات قادتها المملكة العربية السعودية مع جماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط برعاية سلطانية للتوقيع على إتفاق شامل لوقف إطلاق النار في اليمن.

وبينت المصادر أن القيادات المدعوة سيشاركون في اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي على ضوء التطورات الأخيرة، بما فيها بحث الترتيبات لاستقبال الأسرى والمعتقلين المزمع تحريرهم من سجون مليشيا الحوثي بناء على إتفاق جنيف الأخير.

ولفتت المصادر إلى أن بعض النقاشات حول المشاورات مع الحوثيين خاصة مع التقدم المحرز في تبادل الأسرى والمعتقلين المتوقع أن يبدأ يوم 11 ابريل الجاري.

و وصل، إلى العاصمة السعودية الرياض، معظم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس وأعضاء الحكومة اليمنية، فيما تستمر عقد اللقاءات بين المسؤولين السعوديين واليمنيين.