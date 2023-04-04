شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تكسر هجوم حوثي واسع في مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت جماعة الحوثيين هجوم كبير على مارب فجر اليوم. وقالت مصادر:تجددت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة ‌ #الحوثي⁩ في المحور الجنوبي لـ ‌ #مأرب⁩ واضافت: تصدت قوات الشرعية لهجمات وزحوفات الحوثي على طول امتداد جبهة العكد جنوب مارب، وتم كسر تلك الهجمات.

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