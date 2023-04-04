شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تقرر صرف تذاكر مجانية للعائدين على رحلتها رقم 601 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن منح تذكرة سفر لجميع المسافرين العائدين على الرحلة رقم 601 على خط عدن - القاهرة، نتيجة عودتهم بسبب اجراءات الدخول الجديدة التي اصدرها الاشقاء في السلطات المصرية.

وأوضح نائب المدير العام للشؤون التجارية في اليمنية، محسن علي حيدرة، أن قيادة الشركة ممثلة بالكابتن ناصر محمود محمد رئيس مجلس الإدارة، قررت منح الركاب الذين عادوا الى مطار عدن وعددهم 93 راكبا، تذكرة سفر عدن - القاهرة - عدن، وذلك حرصا منها على مراعاة ظروف المواطنين.

وأكد حيدرة، أن قيادة الخطوط الجوية اليمنية وجهت المعنيين بالشركة بمنح الركاب العائدين التذاكر، إنطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية ودورها كناقل وطني تحرص دوما على مراعاة الظروف المعيشية للشعب اليمني، رغم أن الإجراءات التي حصلت لاتتحملها اليمنية نهائيا، لأن دورها نقل الركاب إلى وجهاتهم بناءا على الحجوزات التي تمت، فضلا عن كونها في تلك الرحلة تلقت التعميم من الأشقاء في السلطات المصرية أثناء اقلاع الطائرة من مطار عدن إلى مطار القاهرة، وهو مايؤكد أن اليمنية ليست مسؤولة عن تلك التبعات.

واختتم تصريحه بإن الخطوط الجوية اليمنية تعد شركة وطنية ناقلة لاعلاقة لها بمنع دخول اليمنيين إلى أي دولة كانت، وليس من مصلحتها تعرض المسافرين لمثل هذه الإجراءت.