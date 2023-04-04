شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرار جمهوري جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر الاثنين القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2023، قضت المادة الاولى منه بتعيين الدكتور جلال ابراهيم عبدالله فقيرة، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الاردنية الهاشمية. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وأدى اليمين الدستورية اليوم الإثنين أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور جلال إبراهيم فقيرة وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى المملكة الأردنية الهاشمية. وعقب ذلك التقى الرئيس بالسفير فقيرة، وحثه على الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة كرئيس للبعثة الدبلوماسية في عمان، والعمل على رعاية مصالح البلاد، وخدمة رعاياها المقيمين والوافدين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وبما يجسد العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

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