شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي : زيارة الرئيس الزبيدي الى السعودية " رسمية " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وأوضح موقع "الانتقالي" أن الزيارة "رسمية" ويرافقه فيها رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، ووزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي.