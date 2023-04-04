شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رابطة حقوقية تكشف عن إخفاء مختطفين وتعذيب في سجون الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، عن تعذيب واسع تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق عشرات المختطفين في سجون الأمن والمخابرات التابعة لها في صنعاء.

وقالت الرابطة الحقوقية في بيان، إن ميليشيات الحوثي أخفت 10 مختطفين على الأقل منذ بداية رمضان، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى اليوم.

كما كشفت، عن تعذيب حوثي مكثف ومروع بحق 60 مختطفا آخر في ذات السجن "الأمن والمخابرات" بمناسبة رمضان، شمل تكديسهم في غرفة واحدة وتجريدهم من كل شيء باستثناء زي السجن.

وأضافت أنه تم أيضًا "إخراجهم من العنابر وجعلهم ينامون على الاسمنت البارد حتى ظهر اليوم الثاني دون فرش أو أغطية، وكذلك تقوم جماعة الحوثي بالتضييق عليهم في الزيارات وعدم السماح لأسرهم بإدخال بعض المأكولات لهم بل حتى إدخال الماء لهم مما يضطرهم إلى شرب الماء من حنفية الحمام، ناهيك عن الإهانات والتعذيب النفسي والتهديد بالإخفاء القسري".

وأكدت الرابطة أنها تلقت بلاغات من أسر المختطفين بقطع الحوثي الاتصالات والزيارات عن أبنائها والأدوية.

وطالبت رابطة أمهات المختطفين، المبعوث الأممي إلى اليمن، وفي ظل استئناف المفاوضات والاتفاق الذي تم والقاضي بالإفراج عن جميع المختطفين، بالضغط على جماعة الحوثي بالكف عن الممارسات السيئة التي تعرض حياة المختطفين للخطر وضمان الإفراج عنهم سالمين دون قيد أو شرط.

واستنكر البيان، الوضع السيئ الذي يتعرض له المختطفين، وحملت جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المختطفين.