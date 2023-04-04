لطالما استغلوها للابتزاز.. هل يُعكر الحوثيون الأخبار السارة بإنهاء خطر الناقلة صافر باليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قال كاتب أمريكي "مر وقت طويل منذ أن كان هناك أي سبب للتفاؤل في اليمن لدرجة أنك قد ترغب في فرك أصابعك من فرط التفاؤل قبل أن تقرأ حول تضاءل احتمال وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر، أحد الكوارث العديدة في البلاد".



وأضاف الكاتب بوبي غوش "اشترى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سفينة لنقل 1.1 مليون برميل من النفط الخام موجودة في ناقلة عملاقة متهالكة "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى في الساحل الغربي لليمن. وقد تعاقدت مع شركة هولندية متخصصة في الإنقاذ البحري، لاستخراج النفط وسحب الناقلة.



ووفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ «Bloomberg» الامريكية "السفينة البديلة موجودة حاليًا في حوض جاف في كوريا الجنوبية، حيث يتم تركيبها لغرضها الجديد كسفينة عائمة لتخزين النفط. ومن المتوقع أن تصل البحر الأحمر الشهر المقبل".



واعتمادًا على الطقس وحالة ناقلة "صافر"، قد تستغرق عملية السحب عدة أسابيع، بعد ذلك يتوجب تركيب نظام إرساء جديد للسفينة البديلة. قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يجب أن نتقبل أن هذه عملية صعبة ومعقدة للغاية".



شُبِّهت "صافر" بقنبلة موقوتة، يمكن أن تتفكك أو تنفجر في أي لحظة، وتدمر البيئة البحرية في جزء كبير من البحر الأحمر. سوف يستغرق استرداد مخزون الأسماك 25 عامًا. ومن شأن أي تسرب أن يغلق ميناءي الحديدة والصليف، اللذين يتم من خلالهما إدخال الإمدادات الإنسانية إلى البلد الذي مزقته الحرب، كما ستغلق محطات تحلية المياه التي توفر المياه لملايين اليمنيين.





ومن شأن أي تسرب أن يؤثر على سبع دول ساحلية أخرى - المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والسودان وإريتريا وجيبوتي وغيرها - بالإضافة للتأثير على الشحن الدولي على أحد أكثر طرق التجارة ازدحامًا في العالم.



تعتقد الأمم المتحدة أن عملية التنظيف ستكلف 20 مليار دولار، قد تكون الخسائر في الاقتصاد العالمي أكبر بكثير، تذكر ما حدث في المرة الأخيرة التي تم فيها دعم ممرات البحر الأحمر عندما خنقت سفينة واحدة قناة السويس.



استغل الحوثيون، الجماعة المتمردة المدعومة من إيران والتي بدأت الحرب، الخطر الذي تشكله الناقلة صافر لابتزاز المجتمع الدولي للحصول على المساعدة وشروط مواتية في مفاوضات وقف إطلاق النار مع السعودية، التي تقود تحالفًا عربيًا يدعم الحكومة اليمنية الشرعية. قبل عام، وافقوا أخيرًا على السماح بتفريغ النفط.



ولكن بحلول ذلك الوقت، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعقيد خطة الإنقاذ التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: فقد ارتفعت أسعار ناقلات النفط مع ارتفاع أسعار الشحن التي دفعت العديد من الشركات إلى شراء السفن بدلاً من استئجارها.



وتقول الأمم المتحدة إنها جمعت 95 مليون دولار، ذهب معظمها لشراء السفينة البديلة. حالياً هي بحاجة إلى 34 مليون دولار أخرى للمرحلة الأولى من العملية، وقد اضطرت إلى اللجوء إلى التمويل الجماعي عبر الإنترنت.



لا يزال من الممكن أن تسوء الأمور، وإذا لم يؤد الانفراج الدبلوماسي الأخير بين إيران والسعودية إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية يريدها الحوثيون، فقد يعرقلون عملية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكذلك إذا كانت حالة السفينة أسوأ مما كان متوقعًا، فقد تكون عملية السحب أكثر تعقيدًا مما يعرفه أي شخص.



جهود التمويل الجماعي للأمم المتحدة مستمرة.. وهذا يعني أن نستمر بالتفاؤل.