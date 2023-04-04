عام على الهدنة.. مليشيا الحوثي تشن قصفًا على الأحياء السكنية غرب تعز 

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيا الحوثي الارهابية، الاثنين، قصفًا مدفعيًا على حي مدينة النور السكني، شمال غرب مدينة تعز، وذلك بعد يوم من إصابة مُسن، برصاص قناص حوثي شرقي المدينة.

وذكرت مصادر محلية، إن القصف الحوثي استمر من الساعة الرابعة والنصف مساء، وحتى السادسة، وتسبب بموجة رعب بين الأهالي، ومنع الناس من عدم العودة الى منازلهم لتناول وجبة الإفطار.

وحسب المصادر، فقد تسبب القصف كذلك، في تدمير أجزاء من مسجد الخلفاء الراشدين، ومستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وعدد من ممتلكات المواطنين

يشار إلى أن هذا القصف يأتي بعد يوم من إصابة مواطن سبيعني، في حي كمب الروس، بمديرية صالة، برصاص قناصة مليشيا الحوثي، المتمركزة في جبل الحرير، أثناء خروجه لتفقد أغنامه.



يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على إعلان الهدنة الإنسانية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمليشيا الحوثية برعاية الأمم المتحدة. وخلال هذا العام قتل وأصيب المئات من المدنيين في هجمات متفرقة للمليشيا بتعز وغيرها من المحافظات.



ووثقت منظمات محلية ودولية سقوط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب، بالهجمات والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة تعز.