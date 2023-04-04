سفارة اليمن في مسقط تنفي إيقاف تأشيرات مرور اليمنيين عبر سلطنة عمان

المنامة - ياسر ابراهيم - نفت السفارة اليمنية في مسقط، مساء الإثنين، صحة الأنباء التي تتحدث عن إيقاف تأشيرات المسافرين اليمنيين عبر أراضي سلطنة عمان.



وقالت السفارة في بيان مقتضب عبر حسابها في "تويتر"، إنها "تابعت ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن إيقاف تأشيرات المرور من وإلى اليمن عبر أراضي سلطنة عمان الشقيقة".



وتابع البيان، "وعليه تؤكد السفارة عدم صحة ذلك، مقدرين ما تقدمه الحكومة العمانية من تسهيلات مميزه لأبناء الشعب اليمني".



يشار إلى أن تداول هذه الأخبار جاء على ضوء الإجراءات المصرية الأخيرة، والتي فرضت قيودا جديدة على سفر وإقامة اليمنيين في أراضيها، والتي ذهب بعض المغردين إلى تحميل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مسؤولية ذلك.

