تقرير دولي: الصراع اليمني "محرك رئيسي" للمخاطر التي يواجهها الشحن التجاري الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر تقرير لموقع "سبلاش" التابع لشركة Asia Shipping Media، الآسيوي من التهديدات المستمرة التي يواجهها الشحن التجاري جراء استمرار حالة عدم الاستقرار في اليمن.



ونقل التقرير عن شون روبرتسون، وهو محلل استخباراتي دولي متخصص، قوله إنه على الرغم من القضاء على منطقة القرصنة عالية الخطورة في المحيط الهندي في بداية عام 2023، إلا أن الأمن في المنطقة معرض للخطر من التهديدات الأخرى.



واعتبر بأن الحرب الأهلية في اليمن هي المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، حيث ارتبطت الأحداث الأمنية المتعددة في عام 2022 بالنزاع هناك.



ووفق التقرير، كان للنزاع باليمن تأثير ملحوظ على الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي على الرغم من الحد من القرصنة الذي أدى إلى شطب تصنيف منطقة المحيط الهندي كمنطقة عالية الخطورة.



وقد اتهم التحالف الحوثيين بالتورط في القرصنة. حيث يُزعم أن هجوماً في مايو 2022 على سفينة الإبحارS.V لاكوتا، نفذ من قبل المتمردين الحوثيين الانتهازيين. ومع ذلك، فمن غير المعروف ما إذا كانت هذه الأعمال قد أجيزت من قبل قيادتهم.



علاوة على ذلك، حدثت هجمات صاروخية في الموانئ ومحطات النفط. حيث تعرضت محطة الضبة النفطية لهجوم بالصواريخ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، مما أدى إلى إدانة دولية. كما تم احتجاز السفن بشكل غير قانوني بسبب مخاوف من تهريب الأسلحة.



وأشار التقرير إلى أنه وبشكل عام، طالما استمرت الحرب في اليمن، فإن الأمن البحري في المنطقة سيكون في خطر، الأمر الذي لن يؤثر على أولئك الذين يبحرون عبر المياه القريبة فحسب، ولكن على شعب اليمن نفسه.



ونظرًا لأن عمليات الاتحاد الأوروبي "اتلانتا" و"أجينور" لا تزال نشطة بالإضافة إلى فرق العمل المشتركة 150 و 151، يبقى الأمل في أن يظل الوضع مستقرًا فيما يتعلق بوجود قوات الأمن في المنطقة الأوسع.

