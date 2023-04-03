شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الزبيدي يغادر العاصمة عدن بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - غادر الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، منذ قليل، إلى المملكة العربية السعودية.
وأقلعت الطائرة من مطار عدن الدولي إلى العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع مغادرة مسؤولين حكوميين إلى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الزبيدي يغادر العاصمة عدن بشكل مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.