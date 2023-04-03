شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الزبيدي يغادر العاصمة عدن بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، منذ قليل، إلى المملكة العربية السعودية.

وأقلعت الطائرة من مطار عدن الدولي إلى العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع مغادرة مسؤولين حكوميين إلى المملكة.