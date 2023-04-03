مقتل قيادي في قوات الانتقالي وإصابة آخرين في مواجهات بينية بمحافظة أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل قيادي في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، صباح اليوم الاثنين، بعد مواجهات محدودة مع فصيل عسكري آخر تابع للمجلس.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن قائد الحزام الأمني في مديرية مودية النقيب "صدام الصالحي" قتل، وأصيب ثلاثة من مرافقيه، بنيران حملة عسكرية للانتقالي تسعى لمداهمة منازل المواطنين في المديرية التي ينحدر إليها الصالحي.



وأضافت أن المواجهات اندلعت إثر رفض "الصالحي"، توجيهات الحملة العسكرية التابعة للانتقالي في المحافظة، التي تقضي بمداهمة منازل المواطنين.



وجاءت هذه المواجهات عقب يومين من مقتل ثلاثة من أفراد الحملة العسكرية لقوات المجلس الانتقالي في مديرية مودية بكمين مسلح نفذه مسلحون بمدخل واي عومران.

