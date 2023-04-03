شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يُعزَّي وزير الشباب والرياضة نايف البكري في وفاة عمه الشيخ علي البكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تعزية ومواساة إلى وزير الشباب والرياضة في حكومة المناصفة نايف صالح البكري، في وفاة عمه الشيخ علي عبدالقادر البكري، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء.

وعبّر الرئيس القائد في البرقية عن خالص تعازيه وعظيم مواساته، وزير الشباب والرياضة، وأبناء الفقيد، وأفراد أسرته وذويه كافة، ومشاطرته لهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم.

وعدد الرئيس القائد في البرقية مناقب الفقيد وإسهاماته الاجتماعية في رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين، سائلا المولى العلي القدير بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون