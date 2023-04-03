إب.. مسؤول أمني حوثي يقدم إسقالته بعد تعرضه للاحتجاز وسوء المعاملة من قبل "الكحلاني"

المنامة - ياسر ابراهيم - قدّم مسؤول أمني في سلطات مليشيا الحوثي بمحافظة إب (وسط اليمن)، استقالته على خلفية تعرضه للاحتجاز وسوء المعاملة من قبل القيادي الحوثي "هادي الكحلاني" المُعيّن مديراً لأمن المحافظة.



ورفع "أسامة عبدالحميد الشريف" ـ ينتحل رتبة مقدم ـ مذكرة استقالة يوم السبت الفائت، من منصبه كمدير لقسم شرطة المنطقة الجنوبية بمدينة إب، بعد نحو عامين من تعيينه.



وفي مذكرة الاستقالة التي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها، شكا "الشريف"، من تعرضه للاحتجاز والاستحقار والتعامل باستعلاء من قبل "الكحلاني" الذي ينحدر من محافظة صعدة، وأحد المقربين من زعيم المليشيا.



كما أشار "الشريف" إلى أنه كان يواجه صعوبة في التواصل والعمل مع "الكحلاني" الذي ظل يتصيد الأخطاء ويفتعلها أمامه.



و"الشريف" أحد عناصر المليشيا المنحدرة من المحافظة والذين عينتهم المليشيا في الأجهزة الأمنية وقلدته رتبة مقدم رغم صغر سنه ضمن مشروع حوثنة مؤسسات الدولة.



وفي سياق متصل علم "يمن شباب نت" من مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي أقالت عدداً من مدراء قسم الشرطة في المدينة ومن بينهم "شامخ الرصاص" مدير قسم الشعاب بمديرية المشنة.



في الأثناء قامت المليشيا بعمل حركة تنقلات أمنية في عدد من مديريات المحافظة شملت مديريات (الظهار، المشنة، السياني، القفر، مذيخرة).



وتشهد مدينة إب (مركز المحافظة) استنفاراً أمنياً مكثفاً لمليشيا الحوثي منذ بداية شهر رمضان المبارك على خلفية التظاهرة الكبيرة المناهضة للمليشيا التي رافقت تشييع الناشط "المكحل" الذي أقدمت المليشيا على تصفيته داخل سجونها في التاسع عشر من مارس الماضي.

