شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحالف رصد: المليشيات الحوثية ارتكبت 231 واقعة تجنيد واستغلال الاطفال خلال 6 اشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد)، 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في (10) محافظات، تصدرت المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانيًا عمليات تجنيد الاطفال بواقع (231) طفلا، وذلك خلال الفترة من 1 اغسطس 2022م وحتى 31 يناير 2023.

واوضح تحالف رصد في تقرير حديث اطلقه بعنوان (أطفال لا جنود) أن محافظة إب تصدرت أعمال التجنيد بواقع (55) طفلًا تليها عمران (46) طفلًا، وكشف تعرض أطفال اليمن إلى انتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الصراع، وشملت تغيير لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر.

واشار التقرير، إلى أن عمليات التجنيد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به مليشيات الحوثي على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة اليمنية ومكتب الأمم المتحدة في اليمن..لافتًا إلى أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل (142) طفلًا، وما يزال (82) طفلًا مستمرين في التجنيد، و(13) طفلًا عادوا إلى منازلهم و(5) منهم محتجزين و(4) مصيرهم مجهول.

وبين التقرير أن مليشيات الحوثي المسلحة عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من اجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، وتعمدت على تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد، واستخدمت الدعاية ووسائل الاعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم وهو ما يحفز اقرانهم للتجنيد تأسيًا بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال.

واكد "تحالف رصد" أن قيادات مليشيات الحوثي المسلحة وكثير من أفرادها ينطبق عليهم وصف "مجرمي حرب" لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسريًا تحت سن (15) عامًا، وشاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الانسان.

عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، اجتماعًا موسعًا برؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري.

وناقش الاجتماع الذي ضم مستشاري وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيش، واللواء الركن فيصل علي قائد، ومستشار رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الصباري، سير تنفيذ الخطط والمهام العملياتية واللوجستية والتدريبية، وتقييم مستوى الانضباط الإداري والميداني.

ونقل رئيس الأركان، للجميع، تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، وهنأهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واستعرض رئيس الأركان، نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، للوحدات العسكرية في محافظتي سقطرى والمهرة، والمنطقة العسكرية الرابعة ووحدات القوات المشتركة في الساحل الغربي.. مؤكدًا أن وحدة الصف هي السبيل للانتصار في المعركة المصيرية التي تخوضها القوات المسلحة.

واطلع الفريق بن عزيز، على سير العمل في الوحدات والقطاعات العسكرية خلال شهر رمضان.. مشددًا على تعزيز الضبط والربط العسكري.