تم إخفاء 10 مختطفين.. ميلشيات الحوثي تمارس التعذيب والإخفاء ضد مختطفين منذ بداية رمضان

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت رابطة أمهات المختطفين، الأحد، عن تعذيب واسع تشنه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق عشرات المختطفين في سجون الأمن والمخابرات الحوثية بصنعاء.

وقالت الرابطة في بيان لها حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن مليشيا الحوثي أخفت 10 مختطفين على الأقل منذ بداية رمضان، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى اليوم.

كما كشفت، عن تعذيب حوثي مكثف ومروع بحق 60 مخطوفا آخر في ذات السجن "الأمن والمخابرات" بمناسبة رمضان، شمل تكديسهم في غرفة واحدة وتجريدهم من كل شيء باستثناء زي السجن.

وأكدت الرابطة أنها تلقت بلاغات من أسر المختطفين بقطع الحوثي الاتصالات والزيارات عن أبنائها والأدوية.

وناشدت الرابطة المبعوث الأممي إلى اليمن الضغط على مليشيا الحوثي الكف عن تعذيب المختطفين واخراجهم من زنازين الحوثي.

وحملت الرابطة مليشيا الحوثي مسؤولية الانتهاكات والجرائم التي تمارسها ضد المختطفين.

نص البيان

بيان رابطة أمهات المختطفين تنديداً بالمعاملة السيئة وإخفاء عدد من المختطفين في معتقل إصلاحية الأمن والمخابرات بصنعاء

تتعمد جماعة الحوثي في معتقل إصلاحية الأمن والمخابرات بصنعاء الإمعان في المعاملة السيئة للمختطفين المحتجزين فيه، بلغت حد الإخفاء القسري لعدد منهم مع بداية شهر رمضان المبارك والذي يخوضون صيامه في ظل بعد عن أهاليهم وقسوة الجوع وسوء المعاملة المعتادة.

إننا في رابطة أمهات المختطفين نندد بالإخفاء القسري لـ ( 10 ) من أبنائنا المختطفين والذين لا نعلم إلى الآن مصيرهم، وقد تلقينا عدة بلاغات من أهالي المختطفين يشكون فيها أن أبناءهم المحتجزين في معتقل إصلاحية الأمن والمخابرات بصنعاء يعانون من وضع سيئ للغاية حيث أنه ومنذ بداية رمضان تم جمع مايقارب من 60 مختطفاً في زنزانة واحدة وتم مصادرة كل شيء يملكونه عدا زي السجن بالإضافة إلى إخراجهم من العنابر وجعلهم ينامون على الاسمنت البارد حتى ظهر اليوم الثاني دون فرش أو أغطية، وكذلك تقوم جماعة الحوثي بالتضييق عليهم في الزيارات وعدم السماح لأسرهم بإدخال بعض المأكولات لهم بل حتى إدخال الماء لهم مما يضطرهم إلى شرب الماء من حنفية الحمام، ناهيك عن الإهانات والتعذيب النفسي والتهديد بالإخفاء القسري.

وإذ نستنكر الوضع السيئ الذي يتعرض له أبناؤنا المختطفين فإننا نحمل جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة أبنائنا المختطفين.

كما ونطالب المبعوث الأممي وفي ظل استئناف المفاوضات والاتفاق الذي تم والقاضي بالإفراج عن جميع المختطفين بالضغط على جماعة الحوثي بالكف عن الممارسات السيئة التي تعرض حياة أبنائنا للخطر وضمان الإفراج عنهم سالمين دون قيد أو شرط.

صادر عن رابطة أمهات المختطفين

الأحد 2/أبريل/2023

