صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف مواطنًا من أحد المشافي أثناء إسعاف زوجته

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، الخميس الماضي، مواطنًا، أثناء قيامه بإسعاف زوجته، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر إعلامية، إن عناصر من المليشيا الحوثية، اختطفت المواطن "محمد قرية" من أبناء حي دارس بخط المطار، أثناء إسعافه لزوجته.

واتهمت المليشيا الحوثية المختطف "محمد قرية" بأنه عائد من إحدى المحافظات المحررة، في الوقت الذي تنفي أسرته ذلك، حيث فضل الجلوس في منزله منذ اندلاع الحرب، ولم يكن ليخرج إلا للضرورة.

ولم تتمكن أسرة المختطف حتى اللحظة من معرفة مكان وظروف اختطافه، كما أن الأسرة باتت تخاف على ابنها نتيجة وضعه الصحي وفقاً للمصادر.



هذا وتكثف المليشيا من حملات الاختطاف في صنعاء، نتيجة ما تعيشه من ارتباك وتخوف من تصاعد السخط المجتمعي عليها وعلى سياساتها وتعسفاتها الهمجية بحق المواطنين.

كما يأتي هذا التصعيد الحوثي ضد المواطنين بالتزامن مع المساعي الأممية لتنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمختطفين والذي ستبدأ يوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري.