مقتل وإصابة ثلاثة مواطنين في هجوم لمليشيات الحوثي على قرية "حمة صرار" بالبيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن وأصيب اثنين آخرين، يوم الأحد، في هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على إحدى قرى محافظة البيضاء وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "خلافاً نشب، قبل الإفطار، بين أحد المواطنين وعناصر ميليشيات الحوثي المتمركزين في مسجد الحمة بقرية حمة صرار بمديرية ولد ربيع".



وأوضح، أن عناصر ميليشيات الحوثي طاردت المواطن إلى وسط القرية وأردته قتيلا، ما دفع الأهالي إلى مواجهة عناصر الميلشيات والاشتباك معهم.



وأضاف المصدر، أن الاشتباكات أدت إلى إصابة اثنين آخرين من أهالي القرية، قبل أن تتدخل وساطة قبلية لوقف المواجهات، لافتاً إلى أن الوضع ما زال متوتراً بين الطرفين.



ومنذ العام 2015 حولت ميليشيات الحوثي مسجد الحمة إلى مقر وسكن لعناصرها، واستحدثت نقطة تفتشيش أمامه كون الطريق تمر جوار المسجد.

