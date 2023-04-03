الحكومة تؤكد دعمها لإجراءات وقرارات "الخطوط اليمنية" ورفضها المساس بإيراداتها وأصولها

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، دعمها لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها شركة الخطوط الجوية اليمنية، ورفضها المساس بإيراداتها المالية، وطالبت المليشيات الحوثية برفع يدها عن أرصدة الشركة دون قيد او شرط.



جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود محمد، ومدراء عموم الشؤون التجارية والمالية والقانونية في الشركة، بالعاصمة المؤقتة عدن وفق الوكالة الرسمية.



وأكد وزير حُميد، على دعم الوزارة والحكومة لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها شركة الخطوط الجوية اليمنية في سبيل الحفاظ على نشاطها وأموالها وأصولها، وكذا تجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها المليشيات الحوثية من جراء تجميد أرصدتها المالية في بنوك صنعاء.



وقال إن تجميد المليشيا أرصدة الشركة جاءت بعد "أن رفضت طلب توسيع الرحلات الجوية إلى وجهات دولية أخرى لم تقرها الأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي ضمن شروط الهدنة التي انتهت بداية اكتوبر من العام الفائت".



شدد وزير النقل على" رفض الوزارة المساس بإيرادات شركة طيران اليمنية مهما كانت الأسباب والمبررات"، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب التصريحات والبيانات والتهديدات التي تصدر عن مليشيا الحوثي الإرهابية وبعض الموالين والمقربين منها.



وأضاف، أن الشركة ليست وحدها في هذا الصراع الذي فرضته المليشيات الحوثية بل أن الوزارة والحكومة تقف إلى جانب الشركة الناقل الوطني التي ظلت تقدم خدماتها لكافة أبناء الشعب في كافة المطارات اليمنية على مدار العقود الماضية وحتى اليوم.



وطالب الوزير، المليشيات الحوثية برفع يدها عن أرصدة الشركة دون قيد او شرط وعدم السماح لإضافة أي توقيعات على الشيكات والمعاملات المالية وذلك حق حصري على رئيس مجلس إدارة الشركة والنائب للشؤون المالية وفقآ لنظم ولوائح الشركة.



كما أكد رفض الوزارة وضع مندوب او مراقب على نشاط الشركة المالي، مشيدا بمواقف الموظفين الشرفاء في إدارات الشركة في صنعاء والذين عبروا عن قوة ولائهم وانتمائهم للشركة من خلال استنكارهم لما يجري من سلوكيات وأعمال عبثية من قبل المليشيات.



من جهته قال رئيس مجلس إدارة اليمنية، إن"الشركة اليوم بحاجة ماسة لدعم الوزارة والحكومة لأي خطوات وإجراءات تم اتخاذها"، مؤكداً بأنه لن يتم السماح أو التهاون تجاه اي تدخلات في عمل الشركة من قبل أي جهة.



وأشار إلى ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ضمن خطط وبرامج الشركة وتوجيهات قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالاهتمام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لمراعاة الاوضاع الصعبة الراهنة للبلاد.

بدوره، تطرق نائب المدير العام للشؤون التجارية في اليمنية محسن حيدرة، إلى شرح كامل حول آلية عمل الشركة في الداخل والخارج ونشاط سير عمل كافة اقسام وإدارات القطاع التجاري في الداخل والخارج.

