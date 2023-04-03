شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يعقد لقاءً مشتركًا بفريق الحوار الوطني ورؤساء عدد من المكونات السياسية الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | خاص

عقد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الجمعة، لقاءً مشتركًا، بفريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي، ورؤساء عدد من المكونات السياسية الجنوبية، تقدمهم المحامي علي هيثم الغريب رئيس مجلس الحراك الجنوبي السلمي، وزير العدل السابق، وعبدالرؤوف زين السقاف رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري، وفادي حسن باعوم رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري.

واستمع الرئيس الزُبيدي، في مستهل اللقاء، الذي حضره عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي المهندس عدنان محمد الكاف، والأستاذ سالم ثابت العولقي، إلى شرحٍ مفصلٍ عن نشاط فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي، وحصيلة ماخرجت به لقاءاته مع مختلف المكونات، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والملتقيات الشبابية، والنسوية، والشخصيات الاعتبارية، والرؤى التي قُدمت خلال تلك اللقاءات لمستقبل وشكل الدولة الجنوبية القادمة.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض التفاهمات التي توصل إليها فريق الحوار مع عدد من المكونات السياسية الرئيسية، لعقد لقاء تشاوري للوقوف على مشروع الميثاق الوطني، وتقديم آرائها وملاحظاتها حوله، تمهيدا لإقرره كوثيقة تُحدد شكل ومستقبل الشراكة بين جميع القوى والمكونات الوطنية الجنوبية.

وناقش اللقاء بعدها، آليات تنسيق العمل، لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وتقوية الجبهة الداخلية، لتجاوز التحديات التي تواجه شعب الجنوب وقضيته، والاستعداد للاستحقاقات السياسية المهمة القادمة في إطار الجهود الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة.