مع مرور عام على الهدنة.. إصابة مُسن يمني برصاص قناصة مليشيا الحوثي شرق تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن سبعيني، الأحد، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا شرق محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المواطن علي سعيد قاسم (70) عاما، أصيب برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في حي كمب الروس بمديرية صالة شرق مدينة تعز".



وأضاف، أن قناصة ميليشيات الحوثي المتمركزة في جبل الحرير استهدفت المسن أثناء خروجه لتفقد أغنامه.



وأشار المصدر، إلى أن رصاصة قناصة المليشيات أصابت قاسم في منطقة الحوض أسفل البطن، وتم اسعافه إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على إعلان الهدنة الإنسانية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمليشيا الحوثية برعاية الأمم المتحدة. وخلال هذا العام قتل وأصيب المئات من المدنيين في هجمات متفرقة للمليشيا بتعز وغيرها من المحافظات.



ووثقت منظمات محلية ودولية سقوط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب، بالهجمات والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة تعز.

