الرئيس الأمريكي: سنكثف دعمنا لجميع الجهود الرامية إلى حل شامل للصراع في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أن إدارته ستستمر بشكل مكثف في دعم الحفاظ على الهدنة وتعزيز التقدم نحو السلام في اليمن.



وقال البيت الأبيض في بيان، "يمثل اليوم معلمًا هامًا - مع مرور عام على الهدنة في حرب اليمن. عام واحد أنقذ أرواحًا لا حصر لها من اليمنيين".



وأضاف، أن هذا العام "مكّن من تدفق المساعدات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء البلاد، وسمح لليمنيين بالسفر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهيأ الظروف لسلام شامل".



وأكد بايدن، أن الحفاظ على هذه الهدنة وتعزيز التقدم نحو السلام كان محور التركيز الرئيسي لانخراط إدارتي مع شركائنا في الشرق الأوسط.



وتابع، "سيستمر هذا التركيز بشكل مكثف ونحن نسعى للبناء على هذا التقدم الاستثنائي ودعم جميع الجهود الرامية إلى حل شامل لهذا الصراع الرهيب".



وزاد، "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا تجاه شركائنا في المنطقة، وبدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مواجهة الهجمات الإيرانية".



وقال الرئيس الأمريكي، إن "حقيقة توقف الهجمات عبر الحدود من اليمن في العام الماضي، وكذلك الغارات الجوية داخل اليمن، هي نتيجة إيجابية أخرى للهدنة".



كما أعرب بايدن عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا في المنطقة لإنهاء الحرب في اليمن بشكل دائم.

