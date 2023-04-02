مقتل امرأة وإصابة أخرين برصاص مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب عدد من المدنيين، الأحد، برصاص عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة إب وسط اليمن.



وقال شهود إن عناصر ما يسمى الضبط المروري -وهي فرقة حوثية مسلحة وملثمة انتشرت قبل يومين في المحافظة-؛ قتلت عصر الأحد، امرأة واحدة على الأقل وجرحت مدنيين اثنين بالرصاص في مفرق جبلة بالمحافظة.



وقال الناشط إبراهيم عسقين إن تلك العناصر خاضت الاحد اشتباكات مسلحة للمرة الثانية خلال يومين، واسفرت تلك الاشتباكات عن قتلى وجرحى من المدنيين بالعمليتين.



ونشرت مليشيا الحوثي تعزيزات عسكرية ملثمة ومجهولة الهوية بعد أيام قليلة من تظاهرات حاشدة هتفت برحيل الحوثي من محافظة إب خلال تشييع الناشط المكحل.

