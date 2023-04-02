شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تعترف بمنع مسافرين على رحلتها رقم 601 من دخول مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اكد مدير إدارة خدمات الركاب في شركة الخطوط الجوية اليمنية وضاح الذهب أن التعميم الجديد الصادر عن السلطات المصرية وصل الى الشركة بعد أن أقلعت الرحلة 601 من مطار عدن إلى مطار القاهرة.

وأوضح الذهب أن التعميم السابق كان ينص على قبول أي مسافر من اليمن من العمر (16 - 50)، ومعه تقرير طبي صادر عن المستشفيات في اليمن.

وأشار إلى أن التعميم المصري الجديد، ينص على أن التقرير الطبي يجب أن يكون صادرا من مستشفيات مصر، حيث وصل التعميم وقد أقلعت الرحلة بالمسافرين، وتم إشعار الشركة في اللحظات الأخيرة بعد اقلاع الرحلة رقم 601 من عدن إلى القاهرة، وتم ابلاغنا بالسماح للركاب في هذه الرحلة بالدخول بصورة استثنائية، ولكن تفاجأنا عند وصول الطائرة الى مطار القاهرة بمنع الركاب من الدخول بحجة وصول توجيهات صارمة بمنع دخول الركاب إلا بتقارير صادرة من مستشفيات مصر.

وأكد مدير خدمات الركاب أن الخطوط الجوية اليمنية لا تتحمل المسؤلية عن الاجراءات الأخيرة الخاصة بمنع دخول المواطنين اليمنيين إلى القاهرة الا بتقرير صادر عن مستشفيات مصرية.

واختتم تصريحه بالقول أن الخطوط الجوية اليمنية هي شركة وطنية ناقلة لاعلاقة لها بمنع دخول اليمنيين وليس من مصلحتها تعرض المسافرين لمثل هذه الإجراءت.. لافتا إلى أن الحملة التي تشن ضد الشركة تستند الى معلومات غير صحيحة.