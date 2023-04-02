21 مليون متر مكعب كمية المياه الواصلة إلى سد مأرب خلال يومين

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مدير عام مشروع سد مأرب المهندس احمد العريفي "ان اجمالي كمية المياه الواصلة الى السد خلال اليومين الماضيين من سيول الامطار بلغت 21 مليون متر مكعب، لتصل إجمالي كمية المياة الواصلة خلال الشهر الماضي الى 83 مليون متر مكعب".

ونقلت وكالة سبأ، عن المهندس العريفي قوله، إنه "جرى فتح بوابة السد الى الأخر لري الموسم الزراعي للقمح، وبلغت كمية المياه المنصرفة من اجمالي المياه الواصلة الى السد 12 مليون متر مكعب".

وأشار العريفي، إلى أن السعة الاجمالية للسد 680 مليون متر مكعب، يفيض من منسمه الطبيعي في الجهة الجنوبية عند وصوله الى 400 مليون متر مكعب.

وشهدت عدد من المحافظات اليمنية خلال الأيام الماضية امطارًا غزيرة، حيث تعد نسبة الأمطار الموسم الحالي هي الأعلى منذ سنوات، وفقا لمختصين.

وتضررت مئات الأسر اليمنية النازحة في محافظة مأرب؛ نتيجة سيول الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن سد مأرب يعد واحدًا من أشهر السدود اليمنية، وتبلغ مساحته بنحو 30 كيلو متر مربع، ويتسع لـ 400 مليون لتر، فيما تعمل بوابة التصريف الخاصة به بطاقة قدرها 35 مترًا مكعبًا في الثانية.