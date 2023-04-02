بعد عودته من دورة حوثية.. مسلح يرتكب جريمة بشعة بحق 5 من أفراد عائلته بالحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم أحد عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، يوم السبت، على قتل وإصابة خمسة من أفراد عائلته، بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "مسلحا حوثيا، اقتحم عصر السبت، منزل ابنته في قرية الكلالية بمديرية المنصورية، وأطلق النار ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة إثنين آخرين بجروح خطيرة".



وأوضح أن القتلى جميعهم من عائلة المسلح، وهم زوج ابنته ونجليهما فيما أصيبت هي الأخرى إلى جانب أخت الجاني بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات محافظة الحديدة.

وبحسب المصدر، فإن القاتل ارتكب جريمته بعد أيام من عودته من إحدى الدورات الثقافية التي تقيمها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا لاستقطاب وتجنيد الأشخاص، وتحريضهم على العنف والجريمة.



وتكررت جرائم قتل الأقارب التي يرتكبها عناصر وقيادات في ميليشيات الحوثي بشكل كبير ومخيف، ويعود ذلك إلى التعبئة الطائفية والتحريض على كراهية الأخرين، التي يتلقونها في معسكرات التجنيد الحوثية.

