مقتل ثلاثة جنود من قوات الانتقالي الجنوبي في كمين لمسلحين مجهولين شرق أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة جنود من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، في كمين مسلح نفذه مسلحون مجهولون بمحافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "مسلحين مجهولين نصبوا مساء اليوم كميناً مسلحاً لثلاثة جنود من قوات المجلس الانتقالي في قرية البقرية مدخل وادي عومران بمديرية مودية شرق محافظة أبين".



وأضاف، أن المسلحين أطلقوا النار على الجنود الثلاثة الذي كانوا على متن دراجة نارية، وأردوهم قتلى على الفور، ولاذوا بالفرار.



وبحسب المصدر، فإن الجنود الذين ينتمون إلى اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي كانوا في طريقهم للإفطار في منزل أحدهم أثناء تعرضهم للكمين المسلح.



والقتلى هم: "بشار محفوظ سيف، وأريان فضل صالح، ومحمد حسن الكبش"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في ظل ترجيحات بوقوف عناصر من تنظيم القاعدة خلفه، وفق المصدر.



ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، قتل وأصيب العشرات من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا في هجمات وعبوات ناسفة في مناطق متفرقة بمحافظة أبين.

