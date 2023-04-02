شكرا لبحثكم عن خبر الهلال الأحمر الإماراتي يدشن توزيع السلل الغذائية لأهالي محافظة أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن الهلال الأحمر الإماراتي، عصر اليوم السبت، توزيع السلل الغذائية للأسر في محافظة أبين، وذلك بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم التدشين في مديرية زنجبار عاصمة محافظة بالتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي وبحضور رئيسه في مديرية زنجبار.

وفي تصريح صحفي قال قائد الأحزمة الأمنية العميد محسن الوالي : أننا اليوم ندشن من مديرية زنجبار عاصمة أبين مشروع توزيع السلل الغذائية على أبناء المحافظة، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يتواصل المشروع في بقية محافظة أبين.

واضاف الوالي نقدم شكرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وقيادة الدولة الذين قدموا هذه اللفته الإنسانية الكريمة تجاه أبناء محافظة أبين.

ويأتي مشروع توزيع السلل الغذائية على أبناء محافظة أبين ضمن الجهود الإنسانية الكريمة لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه أبناء الجنوب، والتي شملت مختلف أوجه الدعم الإغاثي والتنموي منذ سنوات، ناهيك عن الموافق الخيرة لها منذ عقود.