شكرا لبحثكم عن خبر لاعب فحمان : رئيس النادي قال لنا " اللي مش عاجب له يغادر المعسكر" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتحدث الاعلام مساء اليوم عن رفض لاعبي فريق فحمان ابين السفر الى السعودية لمواجهة فريق المنستيري التونسي بعد أيام ضمن المرحلة الأولى من بطولة كاس العرب على كاس الملك سلمان ..

وفي ظل تبيان ردود الأفعال بشان موقف اللاعبين تواصل احد لاعبي فحمان مع محرر يمني سبورت وسرد له أسباب الازمة بين الإدارة واللاعبين، ننشرها كما وردت :

يا أخي إدارة فحمان استلموا من العراده 10 الف دولار واستلموا من وزير النفط 10 الف دولار

ومن محافظ أبين 10 الف دولار

وكل هادي المبالغ الاعبين ولا تحصلوا على اي مبلغ بحجة أنه يغطوا بهادي المبالغ مصاريف الفندق والمطعم مع انه اعتقد الميسري متكفل بدأ الشي أو يمكن الوزارة

مش مهم

ومش هنا المشكلة

رغم أن هادي المبالغ والدعم اجا ل فحمان ك مكافأة

طيب اللاعبين طالبنا الإدارة بالدعم وحافز الاعبين حق المباراة وكذلك بالمرتبات

المهم توصلنا إلى خبر نهائي أنه الإدارة ولا بتعطي شيء للاعبين إلا المرتبات وحافز المباراتين التي امام الفريق الصومالي والفريق الجيبوتي سولار

أعطونا حافز المباراتين 200 دولار لكل لاعب

والمرتبات قالو انتظروا اسبوع قلنا مش مشكله

المهم ألا قبل اسبوع اجا مؤمن السقاف إلى الحصة التدريبية وتكلم مع الفريق وقال أن شاء الله با ارتب لكم موعد مع الرئيس عيدروس الزبيدي

وبعدها قابلنا عيدروس

عفواً قبل مقابلة عيدروس رئيس النادي فحمان الذي هو احمد العزي

قال فوق الباص ونحنا رائحين إلى جولدمور اي مبلغ بانحصله من عيدروس اليوم با يكون مرتبات لكم

رغم أن هادا الشي لا يصلح

ولكن بسبب ظروف الاعبين رضينا بدأ الكلام

وقلنا شيء افضل من لاشي

المهم أثناء مقابلة عيدروس

اطلعت إدارة فحمان عيدروس الزبيدي بكل النواقص وكل ماهم يحتاجونه

وبعد كذا عيدروس تكفل بكل النواقص واعطى مكافاة ل كل لاعب 2000 سعودي وكانت المكافأة تسلم يدا بيد

وتمت المكافاة يد بيد

وبعدين الإدارة أعلمت اللاعبين أن هادا المبلغ الذي من عيدروس هو بدل السفر حق مباراة الاتحاد المنستيري التونسي

واللاعبين رفضوا هذا الكلام

وقال احمد العزي رئيس نادي فحمان بالحرف الواحد" الذي مش عاجبه يشل شنطته ويروح "

كل الاعبين روحوا

واليوم نتفاجأ من الاعلام أنهم ينتقدوا اللاعبين وجعلوا الاعبين أنهم حق فلوس

وجعلوا من الإدارة بطل قومي.