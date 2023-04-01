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لاعب فحمان : رئيس النادي قال لنا " اللي مش عاجب له يغادر المعسكر"

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يزيد بن سلمان - شبوة - يتحدث الاعلام مساء اليوم عن رفض لاعبي فريق فحمان ابين السفر الى لمواجهة فريق المنستيري التونسي بعد أيام ضمن المرحلة الأولى من بطولة كاس العرب على كاس الملك سلمان ..

وفي ظل تبيان ردود الأفعال بشان موقف اللاعبين تواصل احد لاعبي فحمان مع محرر يمني سبورت وسرد له أسباب الازمة بين الإدارة واللاعبين، ننشرها كما وردت : 

 

يا أخي إدارة فحمان استلموا من العراده 10 الف دولار واستلموا من وزير النفط 10 الف دولار 

ومن محافظ أبين 10 الف دولار 

وكل هادي المبالغ الاعبين ولا تحصلوا على اي مبلغ بحجة أنه يغطوا بهادي المبالغ مصاريف الفندق والمطعم مع انه اعتقد الميسري متكفل بدأ الشي أو يمكن الوزارة

مش مهم 

ومش هنا المشكلة

رغم أن هادي المبالغ والدعم اجا ل فحمان ك مكافأة 

 

 

طيب اللاعبين طالبنا الإدارة بالدعم وحافز الاعبين حق المباراة وكذلك بالمرتبات

 

المهم توصلنا إلى خبر نهائي أنه الإدارة ولا بتعطي شيء للاعبين إلا المرتبات وحافز المباراتين التي امام الفريق الصومالي والفريق الجيبوتي سولار

 

أعطونا حافز المباراتين 200 دولار لكل لاعب

 

والمرتبات قالو انتظروا اسبوع قلنا مش مشكله

المهم ألا قبل اسبوع اجا مؤمن السقاف إلى الحصة التدريبية وتكلم مع الفريق وقال أن شاء الله با ارتب لكم موعد مع الرئيس عيدروس الزبيدي

 

وبعدها قابلنا عيدروس 

 

عفواً قبل مقابلة عيدروس رئيس النادي فحمان الذي هو احمد العزي

 

قال فوق الباص ونحنا رائحين إلى جولدمور اي مبلغ بانحصله من عيدروس اليوم با يكون مرتبات لكم 

رغم أن هادا الشي لا يصلح 

ولكن بسبب ظروف الاعبين رضينا بدأ الكلام

وقلنا شيء افضل من لاشي

المهم أثناء مقابلة عيدروس 

اطلعت إدارة فحمان عيدروس الزبيدي بكل النواقص وكل ماهم يحتاجونه

 

وبعد كذا عيدروس تكفل بكل النواقص واعطى مكافاة ل كل لاعب 2000 سعودي وكانت المكافأة تسلم يدا بيد

 

وتمت المكافاة يد بيد 

 

وبعدين الإدارة أعلمت اللاعبين أن هادا المبلغ الذي من عيدروس هو بدل السفر حق مباراة الاتحاد المنستيري التونسي

 

واللاعبين رفضوا هذا الكلام 

 

وقال احمد العزي رئيس نادي فحمان بالحرف الواحد" الذي مش عاجبه يشل شنطته ويروح "

 

كل الاعبين روحوا

 

واليوم نتفاجأ من الاعلام أنهم ينتقدوا اللاعبين وجعلوا الاعبين أنهم حق فلوس 

 

وجعلوا من الإدارة بطل قومي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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