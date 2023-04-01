شكرا لبحثكم عن خبر لاعب فحمان : رئيس النادي قال لنا " اللي مش عاجب له يغادر المعسكر" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - يتحدث الاعلام مساء اليوم عن رفض لاعبي فريق فحمان ابين السفر الى السعودية لمواجهة فريق المنستيري التونسي بعد أيام ضمن المرحلة الأولى من بطولة كاس العرب على كاس الملك سلمان ..
وفي ظل تبيان ردود الأفعال بشان موقف اللاعبين تواصل احد لاعبي فحمان مع محرر يمني سبورت وسرد له أسباب الازمة بين الإدارة واللاعبين، ننشرها كما وردت :
يا أخي إدارة فحمان استلموا من العراده 10 الف دولار واستلموا من وزير النفط 10 الف دولار
ومن محافظ أبين 10 الف دولار
وكل هادي المبالغ الاعبين ولا تحصلوا على اي مبلغ بحجة أنه يغطوا بهادي المبالغ مصاريف الفندق والمطعم مع انه اعتقد الميسري متكفل بدأ الشي أو يمكن الوزارة
مش مهم
ومش هنا المشكلة
رغم أن هادي المبالغ والدعم اجا ل فحمان ك مكافأة
طيب اللاعبين طالبنا الإدارة بالدعم وحافز الاعبين حق المباراة وكذلك بالمرتبات
المهم توصلنا إلى خبر نهائي أنه الإدارة ولا بتعطي شيء للاعبين إلا المرتبات وحافز المباراتين التي امام الفريق الصومالي والفريق الجيبوتي سولار
أعطونا حافز المباراتين 200 دولار لكل لاعب
والمرتبات قالو انتظروا اسبوع قلنا مش مشكله
المهم ألا قبل اسبوع اجا مؤمن السقاف إلى الحصة التدريبية وتكلم مع الفريق وقال أن شاء الله با ارتب لكم موعد مع الرئيس عيدروس الزبيدي
وبعدها قابلنا عيدروس
عفواً قبل مقابلة عيدروس رئيس النادي فحمان الذي هو احمد العزي
قال فوق الباص ونحنا رائحين إلى جولدمور اي مبلغ بانحصله من عيدروس اليوم با يكون مرتبات لكم
رغم أن هادا الشي لا يصلح
ولكن بسبب ظروف الاعبين رضينا بدأ الكلام
وقلنا شيء افضل من لاشي
المهم أثناء مقابلة عيدروس
اطلعت إدارة فحمان عيدروس الزبيدي بكل النواقص وكل ماهم يحتاجونه
وبعد كذا عيدروس تكفل بكل النواقص واعطى مكافاة ل كل لاعب 2000 سعودي وكانت المكافأة تسلم يدا بيد
وتمت المكافاة يد بيد
وبعدين الإدارة أعلمت اللاعبين أن هادا المبلغ الذي من عيدروس هو بدل السفر حق مباراة الاتحاد المنستيري التونسي
واللاعبين رفضوا هذا الكلام
وقال احمد العزي رئيس نادي فحمان بالحرف الواحد" الذي مش عاجبه يشل شنطته ويروح "
كل الاعبين روحوا
واليوم نتفاجأ من الاعلام أنهم ينتقدوا اللاعبين وجعلوا الاعبين أنهم حق فلوس
وجعلوا من الإدارة بطل قومي.
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