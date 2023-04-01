تعز.. الغرفة التجارية تطالب بسرعة إحالة قتلة التاجر العديني إلى النيابة العامة دون تأخير

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة تعز، السبت، الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن التسريع في الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع قتلة التاجر أحمد حمود العديني دون إبطاء أو تأخير وإحالتهم للنيابة العامة على الفور.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مساء اليوم في الغرفة التجارية بتعز والذي ضم عدد من التجار ورجال الأعمال بالمحافظة برئاسة نائب الغرفة التجارية بتعز محمد الشرعبي.



واعتبرت الغرفة التجارية هذه الجريمة جانية على الجميع ومن شأنها عرقلة الأعمال التجارية وتهديد حقيقي لرجال الأعمال وللاستقرار التجاري في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص.



وأكد المجتمعون في اللقاء أن هذه القضية هي قضية رأي عام بامتياز نظرا لطبيعة الجريمة وما اعقبها مخ ردود فعل واسعه شملت كل الشرائح الاجتماعية في العاصمة المؤقتة عدن وفي كل المحافظة اليمنية.



وثمن اللقاء دور الأجهزة الأمنية في عدن برئاسة مدير عام الشرطة العميد مطهر الشعبي في القبض على بعض القتلة، داعيا في الوقت ذاته إلى بذل المزيد من الجهد من أجل القبض على بقية العصابة الإجرامية وتسليمهم للعدالة.



يشار إلى أن التاجر العديني قتل برصاص مسلحين ملثمين بعد اقتحام متجره في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

