شكرا لبحثكم عن خبر الهلال الأحمر الإماراتي يستأتف العمل الإغاثي في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أبين - خاص

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم في محافظة أبين، توزيع السلل الغذائية الرمضانية للأسر الأشد فقراً في مدينة زنجبار، بإشراف القيادة العامة لقوات الحزام الأمني وقيادة المجلس الانتقالي في أبين.

وخلال التدشين ثمّن القائد العام لقوات الحزام الأمني العميد محسن الوالي، الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف العميد الوالي، أن الدعم الإغاثي بدأ وسيستمر حيث تم اليوم توزيع 1500 سلة غذائية، وسيتم استهداف كافة مديريات محافظة أبين، للتخفيف على المواطنين من أعباء الوضع المعيشي في الشهر الفضيل.

وعبّر المواطنون عن شكرهم لدولة الإمارات، على كل ما تقدمه من دعم لمحافظة أبين، آملين استمرار هذا العطاء السخي.

وعاود الهلال الأحمر الإماراتي النشاط الإغاثي والإنساني في أبين بالتزامن مع تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية.