شكرا لبحثكم عن خبر مارم يخاطب رئيس الحكومة بشان الاجراءات المصرية الاخيرة .. وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه سفير بلادنا لدى جمهورية مصر السفير محمد مارم ، اليوم ، رسالة عاجلة لـ ⁧‫#رئيس_الوزراء‬⁩ بشان الاجراءات الجديدة لدخول ⁧‫#مصر‬⁩. وفيما يلي صورة للوثيقة

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