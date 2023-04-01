[ إب..قيادات حوثية تسطو على أراضي تابعة للأوقاف في مديرية "جبلة" ]

سطت قيادات في مليشيا الحوثي على أراضي تابعة للأوقاف بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل عمليات نهب وسطو ممنهجة على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين بمختلف مديريات المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن قيادات من مليشيا الحوثي سطت على أراضي خاصة بالأوقاف في مديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، وبحماية من أمن المليشيا في المديرية.



وأضافت أن القياديان في مليشيا الحوثي "هاشم باعلوي" و"أحمد علي الفقيه" قاما بمعية عناصر مسلحة تابعة لهما، بالسطو بقوة السلاح على أراضي الوقف المسمّاه "مخاريف القرامعة" بمنطقة "القرامعة، بمديرية جبلة.



وأشارت إلى القياديان استعانا بعناصر حوثية مسلحة وأخرى تعمل في إدارة أمن مديرية جبلة للسطو على أراضي الأوقاف.



وأوضحت المصادر أن العناصر الحوثية أطلقت النار على مستأجري الأرض الذين حاولوا الذود عن أرضيتهم وتقوم بملاحقتهم بهدف ترهيبهم.



وخلال الأشهر الأخيرة تزايدت عمليات النهب والسطو على أراضي الأوقاف بالمحافظة من قبل قيادات وعناصر مليشيا الحوثي في عملية ممنهجة تطال منذ سنوات أراضي وأملاك الدولة.

