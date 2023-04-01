لحج.. مقتل سائق شاحنة برصاص أحد عناصر قوات الانتقالي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل سائق شاحنة، مساء الجمعة، على يد أحد عناصر قوات المجلس الانتقالي في منطقة "يافع" بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن "السائق (حسن علي أبو عواض الماخذي)، والذي ينتمي الى مديرية جبل (عيال يزيد) بمحافظة عمران، قُتل الليلة الماضية، في منطقة (العسكرية) "بيافع" على يد أحد عناصر تتبع القيادي في الانتقالي "مختار النوبي".



وأوضحت المصادر أن مشادة كلامية دارت بين الجانبين في بنشر لتعبئة الإطارات، حيث كان "الماخذي" يُعبئ إطار شاحنته وأراد الجاني أن يسبقه بتعبئة إطار دراجته النارية، وحينما رفض أطلق عليه النار وأرداه قتيلاً على الفور قبل أن يلوذ بالفرار.



يُشار إلى أن القيادي "النوبي" مُتهم مع عناصره بارتكاب العديد من الجرائم بحق المدنيين والمسافرين، ومن بينها جريمة اختطاف "ماجد رشده الحالمي" وإعدامه مطلع ديسمبر الماضي في واقعة وحشية اثارت غضب كل المجتمع والقبائل في مديريات ردفان.

