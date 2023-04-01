صنعاء.. مليشيا الحوثي تبني مُجمّعًا تجاريًا لقياداتها في دار الرئاسة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء، عن قرب الانتهاء من تشييد مركز تجاري لقيادات حوثية قادمة من صعدة؛ بعد قيامها باقتطاع أجزاء من دار الرئاسة.



المصادر أشارت إلى أن زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي منح مساحة من أرضي دار الرئاسة للشركة القابضة، التي يشرف عليها المسؤول المالي للمليشيا، المدعو "صالح مسفر الشاعر" المدرَج على قائمة العقوبات الدولية، لإقامة مركز تجاري لقيادات حوثية من العيار الثقيل ضمن غسيل الأموال والنهب المنظم لأراضي الدولة.



وأوضحت أن الشركة اليمنية القابضة قامت منذ فترة وبسرية تامة ببناء «المجمع التجاري» من خلف أسوار الدار الرئاسي، على أن يتم إزالة السور عند اكتمال البناء.

وحسب المصادر، فقد اتبعت المليشيا هذه الطريقة لتجنب السخط الشعبي، والتحايل على الأسر التي كانت تملك تلك المنطقة، وقبلت التنازل عنها في حينه بسبب استخدامها مجمعاً رئاسياً وللمصلحة العامة، وليس مجمعًا استثماريًا.



ونقل مركز العاصمة الحقوقي عن مصادر مطلعة تأكيدها، أن الانقلابيين قاربوا على استكمال بناء مجموعة من المحلات التجارية على أجزاء واسعة من مجمع دار الرئاسة.



وأشار إلى أن المليشيا ستقوم عند استكمال عملية البناء بإزالة السور الحصين الذي يحيط بالمجمع كخطوة أولى.

وأكد ان هذا سيفتح الباب أمام الانقلابيين لمصادرة الأراضي المحيطة بالدار الرئاسي، على غرار ما حصل في مناطق عصر والعشاش وشارع الثلاثين في منطقة مذبح، وفي منطقة فج عطان، تحت غطاء أنها أراضٍ عسكرية أو أوقاف تخص السلالة التي ينتمي إليها الحوثي.