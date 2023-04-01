صنعاء.. الأمطار الغزيرة توقف حركة السير وتحول الشوارع إلى بحيرات 

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت، العاصمة صنعاء، الجمعة، أمطارًا غزيرة، أدت إلى تدفق السيول التي حولت أغلب الشوارع إلى بحيرات، تسببت بقطع الطرق، وتوقف حركة المرور.



وتداول مواطنون صورًا أظهرت عددًا من الشوارع، ومنها ميدان التحرير، وقد تحول إلى بحيرة؛ نتيجة تدفق السيول وهطول الأمطار، وعدم وجود قنوات تصريف.



حيث تضررت جراء السيول عددًا من المحال التجارية، كما تضرر مبنى التوجيه المعنوي، والذي تدفقت المياه إلى بعض الأقسام فيه، ولم تسجل حتى اللحظة أي خسائر بشرية.



إلى ذلك امتلأت سائلة مدينة صنعاء التاريخية بمياه سيول الأمطار المتدفقة وقطعت الطرقات وتسببت في أضرار مادية بمنازل المواطنين. وفقاً للسكان.

وكان ناشطون قد تداولوا صورا لمواطنين يقومون بانقاذ أخرين عبر قوارب بلاستيكية، بعد عجز السلطات الحوثية انقاذ السكان المتضررين، حيث غرقت سيارة الدفاع المدني هي الأخرى أثناء محاولة انقاذ المواطنين.