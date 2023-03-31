شكرا لبحثكم عن خبر فيسبوك يغلق حساب الصحفي العدني المعروف "عبدالرحمن أنيس" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغلقت ادارة موقع (فيسبوك) وبشكل نهائي حساب الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس ، الذي يتابعه اكثر من خمسة وثلاثين الف متابع.

ويعود سبب الاغلاق الى الخوارزميات واللوغارثيمات التي يستخدمها فيسبوك والتي تتعامل مع كثير من المنشورات باثر رجعي.

وقال الصحفي عبدالرحمن انيس في مراجعة بعثها الى ادارة الفيسبوك انه لم يتم تحذيره مباشرة بعد نشر بعض لقطات الفيديو الترفيهية التي لا تزيد مدتها عن عشرين ثانية والتي عليها مزاعم ادعاء ملكية فكرية ، بل تم التحذير بعد وقت طويل من نشر الفيديوهات وباثر رجعي.

واضاف انيس: "فور استلامي اشعار التحذير الاول ، قمت بحذف الفيديوهات محل الادعاء ، لكن تحذيرات الفيسبوك بقيت تتوالى على فيديوهات محذوفة اصلا ، ثم تم حظري لمدة يومين بسبب فيديوهات سبق ان حذفتهم".

وتابع قائلا: "حين تم تعطيل حسابي كنت في فترة حظر من فيسبوك اساسا ولم يكن بمقدوري النشر ، لكن لان التحذيرات كانت تصل باثر قديم ، فقد تم حظري من النشر وانذاري بتعطيل حسابي في حالة الاستمرار بالنشر ، ثم تم تعطيل حسابي في فترة لم يكن مسموحا لي بالنشر خلالها اساسا لاني كنت محظورا وقتها ، فكيف يزعم الفيسبوك اني كررت النشر رغم التحذير في فترة كنت محظورا من النشر ؟؟".

واختتم الصحفي عبدالرحمن انيس مراجعته التي بعثها الى ادارة فيسبوك : "وازاء ذلك اعتقد ان الخوارزميات التي تعتمدون عليها قد تسببت بسوء الفهم هذا ، حيث اني ملتزم تماما بسياسة الفيسبوك منذ 14 عاما وبامكانكم مراجعة الخط الزمني طوال السنوات الماضية للتاكد من التزامي بمعايير المجتمع، فانا كما اسلفت لم انشر رغم تحذيركم ، بل تم تعطيل حسابي في وقت كنت فيه محظورا من النشر اساسا".

ويعد الزميل عبدالرحمن انيس من اكفأ الصحفيين في عدن واكثرهم مهنية ودقة في نقل الاخبار ، ومنذ تقديم اعفاءه من مهامه كمدير لصحيفة 14أكتوبر حرص على نشر مواده الاعلامية في صفحته بالفيسبوك.