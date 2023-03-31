شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. قبور ناجي عامر الـ 10 في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هذا مش "ناجي عامر" ومدفون في عدة قبور.

هذا واحد على قيد الحياة حجز فوق عشرة قبور.

عجايب

#خليك_واعي

الصورة من مقبرة الدفعي - صنعاء منقول من صفحة واعي

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