"قبائل حضرموت" تطالب بتثبيت إطار تفاوضي خاص بالقضية الحضرمية في مشاورات السلام

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت مرجعية قبائل حضرموت، بضرورة تثبيت إطار تفاوضي خاص بالقضية الحضرمية، في مشاورات التسوية السياسية لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ تسع سنوات.



وقالت المرجعية في تصريح صحفي، الخميس: "اطلعنا في مرجعية قبائل حضرموت على رسالة كتلة حضرموت في هيئة التشاور والمصالحة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي حول عدم تمثيل حضرموت في وفد الشرعية المفاوض في التسوية السياسية للأزمة في البلاد".



وأضافت أنها تؤيد ما جاء في تلك الرسالة "من ضرورة تمثيل حضرموت في ذلك الوفد لإنجاح التسوية السياسية لما تمثله حضرموت من مكانة وأهمية".



وأكدت على "ضرورة تثبيت إطار تفاوضي خاص بالقضية الحضرمية يلبي طموحات أبناء حضرموت التي مورس عليهم الظلم والإجحاف منذ عام 1967م من الأنظمة المتعاقبة، وتهميش كوادرها الإدارية والمهنية والعسكرية، وحرمانها من التنمية الحقيقية وهي التي تمد الوطن من ثرواتها وخيراتها" حد وصفها.



وشددت على أنه"لن يكون هناك سلام عادل وحل نهائي بدون مشاركة حضرموت في التسوية النهائية".

