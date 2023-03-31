شكرا لبحثكم عن خبر البيض يعود إلى عدن بعد 29 عاما من الغياب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏أكد مصدر مسؤول لموقع " صوت العاصمة" بأن البيض سوف يصل مساء اليوم الجمعة إلى مطار عدن الدولي بعد غياب قسري منذ العام 1994م بعد احتلال الجنوب منذ عصابة صنعاء.

وأضاف المصدر بان القيادي عمرو علي سالم البيض عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ونجل الرئيس السابق علي سالم البيض سوف يوصل اليوم إلى العاصمة عدن.

ويعد البيض واحد من أهم الشخصيات السياسية الجنوبية الذين عملوا مؤخرا في صفوف المجلس الانتقالي الجنوبي، وحمل على عاتقه هم القضية وطموحات الشعب ونقل صوت الوطن الى عدد من المحافل العربية والدولية.

‏ولقى خبر عودة البيض إلى عدن ردود فعل إيجابية من قبل عدد من الناشطين والسياسيين متمنين عودة كل القيادات السياسية التي غادرت البلد بشكل قصري بعد حرب احتلال الجنوب من قبل عصابات صنعاء الظالمة التي احتلت الجنوب وشردت معظم قياداته.