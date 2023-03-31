المخرج التلفوني الشهير محمد حسين بيحاني في ذمة الله

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يزيد بن سلمان - شبوة -

إنتقل إلى رحمة الله تعالى المسرحي العدني الجنوبي الكبير المغفور له بإذنه تعالى/ محمد حسين بيحاني في يومنا هذا الجمعة التاسع من شهر رمضان المبارك ، الموافق ٣١مارس ٢٠٢٣م وذلك بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى الجمهورية قسم العنايه المركزه لدائرة الخدمات الصحيه للقوات المسلحة الجنوبيه والامن ، بعد عمر طويل قضاه في خدمة الفن والمسرح

حيث وانه قد تم ادخاله المستشفى على نفقة الدائره الصحيه منذو مايقارب الشهرين بعد مناشدات كثيرة من محبيه من أهالي عدن ..

وسوف يوارى جثمانه في مقبرة ابوحربه وسوف يصلى عليه في جامع البخاري بعد صلاة العصر من يومنا هذا الجمعة

سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه جنات النعيم ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ..

إنَّا لله وَإنَّا إليه راجعون .

الأسيفون:

دكتور عارف الداعري رئيس دائرة الخدمات الطبيه للقوات المسلحة الجنوبيه والامن وجميع طاقم الدائرة من أطباء وإداريين وفنيين .