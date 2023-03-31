شكرا لبحثكم عن خبر بعد عملية تحر ومتابعة استمرت ثلاث سنوات ، الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المدعو أدهم فيصل عبد العزيز خليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار عدن الدولي عصر اليوم الخميس القبض على المدعو أدهم فيصل عبد العزيز خليل، أثناء وصوله جوا على إحدى رحلات طيران اليمنية.

والمدعو أدهم متهم بانتحال صفة طبيبة تخصص أمراض جلديات، إضافة إلى ادعائه بأنه دبلوماسية بريطانية من أصول يمنية، باسم (مي فيصل عبد العزيز العيني)، بوثائق مزورة إلى جانب قيامه بممارسة مهنة الطب على النساء في العاصمة الماليزية كوالالمبور منذ سنوات.

وجاءت عملية الضبط عقب تقدم العديد من الأسر بشكاوى ضد الابتزازات التي كان يمارسها المدعو على ضحاياه من النساء، وجرت متابعته منذ يناير ٢٠٢٠م عبر عمليات تحر ومتابعة نشطة تكللت بالقبض عليه.

والجاني أدهم فيصل عبد العزيز خليل من مواليد ١٩٨٨م قام بالتزوير وتحرير وثائق لعدد من المسئولين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة البريطانية واليمن، بهدف الإضرار بعدد من ضحاياه منهم طلاب يمنين في القاهرة، وفي العاصمة الماليزية، ونساء.

وعقب كشف أمره في ماليزيا لجأ الجاني أدهم إلى ابتزاز الأشخاص والأسر الذين تعاملوا معه كطبيبة أمراض جلدية، عبر التهديد بكشف الأسرار، والتلويح بالأعراض.

ولقيت جريمة المدعو أدهم فيصل اهتمام الرأي العام في الداخل والخارج؛ كونها أول مرة تحدث في واقعنا اليمني.

عدن الغد