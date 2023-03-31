إب.. مليشيا الحوثي تمارس ضغوطات على أسرة "المكحل" لتبرأتها من جريمة تصفيته

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر مطلعة في محافظة إب (وسط اليمن)، أن مليشيا الحوثي تمارس ضغوطاً كبيرة على أسرة الشهيد "حمدي الخولاني" الذي قتل في سجون المليشيا في التاسع عشر من الشهر الجاري، من أجل تبرأتهم من الجريمة.

ونقل الناشط "إبراهيم عسقين" (من أبناء إب) عن مصدر مطلع قوله، إن المليشيا مارست ضغوطات على أسرة "المكحل" وطالبوهم بتسجيل فيديو ينفي أي صلة للمليشيا بمقتله.

وأوضح أن المليشيا هددت الأسرة بإخراج الجثة من القبر وإعادتها إلى الثلاجة، اذا لم ينفذوا تلك التوجيهات.

وأشار إلى أن شقيق "المكحل" ويُدعى "محمد" وأمه قد خضعا للتهديد، وأجُبرا على تسجيل فيديو أدلوا فيه بتصريحات تحت التهديد تبرأ المليشيا من الجريمة، وترفض التظاهرات التي دعت لرحيل الحوثيين.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد أقدمت على تصفية الناشط "المكحل" في التاسع عشر من الشهر الجاري داخل إدارة الأمن، على خلفية انتقاده في فيديوهات للمليشيا.

والخميس الماضي شارك الآلاف من أبناء المحافظة، في تشييع الناشط "حمدي عبدالرزاق الخولاني" الملقب بـ "المكحل" ورددوا هتافات ضد مليشيا الحوثي التي اتهموها بتصفيته داخل السجن، وطالبوا برحيلها.

وعقب التظاهرة شنت المليشيا حملة اختطافات في أوساط المشاركين كما قامت بمحاصرة أحياء المدينة القديمة (مسقط رأس المكحل) بعشرات الأطقم العسكرية ومنذ ذلك الحين وهي تواصل حملات الاختطاف والقمع ضد أبناء المدينة.