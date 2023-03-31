شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يُعزَّي في وفاة المناضل الأكتوبري عوض صالح دحة المحوري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تعزية ومواساة في وفاة المناضل الأكتوبري والشخصية الاجتماعية عوض صالح دحة المحوري، الذي وافاه الأجل أمس الخميس، بعد حياة حافلة بالنضال.

وعبّر الرئيس القائد في البرقية عن خالص تعازيه وعظيم مواساته، إلى ابن الفقيد أحمد عوض دحة وإخوانه، وإخوان الفقيد، وأفراد أسرته، وذويه وأبناء قبائل المحاورة وأبين كافة، ومشاطرته لهم أحزانهم في هذا المُصاب الأليم.

وعدد الرئيس القائد في البرقية الأدوار النضالية المشهودة للفقيد منذ فجر ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة العام 1963، وما تلاها من مواقف وطنية مشرفة في سفر الثورة الجنوبية التحررية حتى وافاه الأجل ثابتا على المبادئ والأهداف التي قدم الجنوب لأجلها قوافل من الشهداء والجرحى.

وابتهل الرئيس القائد في ختام برقيته إلى المولى العلي القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون