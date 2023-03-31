كيف استخدمت مليشيا الحوثي أموال الأوقاف في حربها ضد اليمنيين؟

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت ندوة فكرية، عقدت في مأرب، عن استخدام مليشيا الحوثي أموال الأوقاف في حربها ضد اليمنيين، داعية إلى إعداد قائمة سوداء بقيادات المليشيا الحوثية الذين أثروا ثراءً فاحشًا منذ الانقلاب.

جاء ذلك خلال الندورة التي نظمتها مؤسسة جذور للفكر والثقافة، ومنتدى وهج الجمهورية برعاية بعنوان "الكهنوت والإقطاع.. دور الصوافي والأوقاف قي إعادة إنتاج المشروع السلالي تاريخياً".

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد - الشيخ حسن الشيخ" أن ثلاثة أرباع صنعاء أوقاف إلا انه تم تحريرها بالتحايل".. لافتا إلى "أن مليشيا الحوثي بدأت بنبش الماضي، وأظهروا بصائر قديمة، وحاليًا يجنون مليارات من الأوقاف، وكلها تذهب لصالحهم دون أن تذهب في أبوابها الصحيحة".

وأكد وكيل الأوقاف، "أنه لو تم استخدام أموال الأوقاف بالشكل الصحيح؛ لكانت ميزانيتها أكبر من ميزانية الدولة".

وتناولت الندوة ثلاثة محاور، استعرض الباحث عنتر الذيفاني في المحور الأول الفترات التاريخية التي قام خلالها السلاليون بمصادرة وتأميم أموال الأوقاف بدءًا من عهد الرسي، مؤكداً انهم استخدموا استخدموا الأوقاف في نشر مذهبهم الطائفي، وفي تغذية حروبهم وقتالهم لأبناء الشعب اليمني.

ولفت إلى أن عقلية الحوثي هي نفس عقلية الرسي والحمزة والمطهر وغيرهم من السلاليين في الاستحواذ على أموال وممتلكات الأوقاف.. مؤكدًا أن ممارسة نهب أموال اليمنيين وممتلكاتهم هي عقيدة عند السلاليين الحوثيين"، مشيرًا إلى أن العدو الحقيقي لليمنيين هي المذهبية الجارودية.

وأضاف: أكبر كذبة في تاريخ البشرية هي مزاعم السلاليين وخرافتهم بما يمسى بـ"الولاية"، والتي بسببها ازهقت ملايين الأنفس.

من جهته، تحدث الباحث الاقتصادي محمد الجماعي في ورقته حول مقدار النهب الحوثي لخزينة الدولة، ومؤسساتها منذ الانقلاب عام 2014م.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية نهبت أكثر من خمسة مليار دولار من الاحتياطي الخارجي، وأكثر من ثلاثة تريليون ريال من الودائع، كما نهبت المليشيا 6 مليار دولار أموال الصناديق الحكومية في البنك المركزي.

وأشار إلى أن المليشيا تجني اكثر من 50 مليون دولار من ايرادات الوقود في السوق السوداء شهريًا، إضافة الى عوائد حوالات المغتربين، وهبات وقروض المانحين.

وتطرق الجماعي، إلى القوانين التي أقرتها مليشيا الحوثي في نهب أموال خصومها، وكذا البنوك الاهلية لديها.



فيما تحدث الباحث عبد العزيز مساوى المراني (من أبناء صعدة) في ورقته الثالثة حول مصادرة مليشيا الحوثي لأوقاف محافظة صعدة، مؤكداً أن المليشيا وسعت من سطوتها على أراضي وممتلكات الأوقاف والمواطنين لاستخدامها في حربها ضد أبناء اليمن.

واستعرض بعض من جرائم المليشيا في مصادرة الاراضي والمنازل والمزارع تحت ذريعة الأوقاف بصعدة.

وأوضح أن المليشيا وخلال العامين الماضيين استولت على 95 مزرعة و156 موقع استثماري بالمحافظة، كما نهبت اكثر من 600 مليون ريال من اموال الأوقاف وسخرتها لنشر فكرها ومذهبها الطائفي.

