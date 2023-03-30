صحة البيئة بصيرة ينفذ حملة رش ضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

ينفذ قسم صحة البيئة بمديرية صيرة محافظة عدن حملة رش ضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة في أحياء وشوارع المديرية.

وأوضح مدير قسم صحة البيئة بمديرية صيرة علي عبدالكريم، أن الحملة التي تنفذ بتوجيهات مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، استهدفت في يومها الأول سوق العيدروس، و السائلة والمجلس المحلي، ومنازل وحراج ساحل صيرة، وممرات السيول خلف مكتب الضرائب، والمكتبة الوطنية.

وأوضح عبدالكريم، إلى أن الحملة ستستمر حتى تشمل جميع الأحياء السكنية وعدد من المنشآت الخدمية بالمديرية.. مشيرا إلى تنفيذ حملة لمكافحة الكلاب الضالة عقب الانتهاء من حملة الرش.