[ عدن.. قوات الانتقالي تقتحم منزل قائد عسكري في ألوية الحماية الرئاسية وتتمركز بداخله ]

اقتحمت قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، الأربعاء، منزل قائد عسكري في ألوية الحماية الرئاسية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) وتمركزت بداخله بعد أن نهبت محتوياته.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن قوة عسكرية تتبع المجلس الانتقالي بقيادة المدعو "مصلح الذرحاني" اقتحمت منزل العقيد "نزيه العزيبي" رئيس عمليات لواء النقل حماية رئاسية في مديرية دارسعد، شمالي عدن.



وأضافت أنه تم نهب محتويات المنزل والعبث بما فيه من ممتلكات.



وأشارت إلى أن القوة العسكرية أبقت مجموعة من الأفراد بداخل المنزل في خطوة يعتقد أنه يراد من خلالها البسط على المنزل واستغلاله لصالح أحد قياداتها.



والعقيد "نزيه العزيبي" هو أحد القيادات العسكرية في الجيش الوطني التي تعرضت لتعسف قوات المجلس الانتقالي بعد سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن عقب أحداث أغسطس من العام 2019، حيث سبق وأن تعرض للاختطاف والإخفاء القسري مطلع 2012 وظل لمدة سبعة أشهر في سجون الانتقالي قبل أن يتم تحريره في عملية نوعيه.



وتجدر الإشارة إلى أن قائد لواء النقل حماية رئاسية العميد أمجد خالد هو الآخر تعرض منزله لاقتحامات متكررة من قبل مليشيا المجلس الانتقالي ونهب لمحتوياته فضلا عن اختطاف عشرات الأفراد بتهمة العمل معه؛ في ظل صمت الجهات القضائية والحكومية عن جل تلك الانتهاكات والتجاوزات التي تتم بحق قادة يتبعون المؤسسة العسكرية الحكومية.

