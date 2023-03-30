إب.. مليشيا الحوثي تختطف 40 مواطنا بسبب مشاركتهم في تشييع "المكحل"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية، توثيق 40 حالة اختطاف من أبناء مدينة إب (وسط اليمن)،قامت بها مليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية على خلفية مشاركتهم في تشييع الناشط "المكحل" الذي قتل في سجون المليشيا في التاسع عشر من الشهر الجاري.



وقالت المنظمة في بيان لها "تدين منظمة ميون حملة المداهمات التي تقوم بها جماعة الحوثي في الأحياء السكنية بمدينة إب وسط اليمن، اعتقلت على إثرها عشرات الناشطين والشباب الذين شاركوا في تشييع جنازة الناشط المعارض حمدي عبدالرزاق الخولاني الشهير بـ"المكحل" قبل أيام.



وأضافت: "رصدت منظمة ميون اعتقال 40 ناشطا وصانع محتوى وشابا خلال بضعة أيام في ظل حصار أمني مطبق تفرضه جماعة الحوثي على مدينة إب لليوم الثالث على التوالي".



وأعربت المنظمة عن استنكارها بشدة للانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، مُحذرة من خطورة هذه الممارسات القمعية على الاستقرار والسلم الأهلي لمدينة تحتضن مئات آلاف النازحين.



في السياق أقدمت مليشيا الحوثي مساء أمس على اختطاف الناشط "خليل سليم" والشاب "أشرف عماد الدين" على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة "المكحل".





وكان الآلاف من أبناء المحافظة، شاركوا الخميس، في تشييع الناشط "حمدي عبدالرزاق الخولاني" الملقب بـ "المكحل" ورددوا هتافات ضد مليشيا الحوثي التي اتهموها بتصفيته داخل السجن، وطالبوا برحيلها.



وعقب التظاهرة شنت المليشيا حملة اختطافات في أوساط المشاركين كما قامت بمحاصرة أحياء المدينة القديمة (مسقط رأس المكحل) بعشرات الأطقم العسكرية.

