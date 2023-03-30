الجوف.. مقتل مواطن برصاص ميليشيا الحوثي بإحدى النقاط في المطمة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن، برصاص ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في إحدى النقاط بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "المواطن محمد عبدالله صقره، قتل، الثلاثاء، برصاص عناصر ميليشيات الحوثي أثناء مروره في نقطة الباطن بمديرية المطمة".

وأوضح المصدر، أن ميليشيات الحوثي باشرت بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقلّ محمد وأقاربه، أثناء مرورهما بالنقطة، ما أدى إلى توقف السيارة.

وأضاف، أن مشادات كلامية وقعت بين الطرفين، قام على إثرها المسلحين الحوثيين بإطلاق النار على من كانوا داخل السيارة ما أدى إلى إصابة محمد صقره.

وذكر المصدر أن أحد أقارب صقره حاول إسعافه إلا أن عناصر الميليشيات منعته من ذلك، وأطلقت النار نحو المسعفين، ودخلت رصاصتين منهما في جسد محمد وفارق الحياه على الفور.

ولفت إلى أن الجريمة لاقت استنكارا كبيراً في أوساط قبائل المنطقة، مطالبين بمعاقبة عناصر ميليشيات الحوثي على فعلتهم.